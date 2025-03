Inter-news.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-1: in vantaggio proprio grazie Thuram!

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45, si gioca allo “de Kuip” di Rotterdam.(ORE 18.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA39? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTEEEEER! ANCHE SE NON AL MEGLIO, DUMFRIES DALLA DESTRA METTE IN MEZZO UNA PALLA PER IL FRANCESE CHE RIESCE A IMPATTARE IN PORTA!35? Acerbi raccoglie un colpo di testa difettoso die prova la conclusione, trovando però un tiro debole col mancino32? Ci prova Moder dalla lunga distanza con uno stop e tiro, conclusione centrale che non impensierisce Martinez.