Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Thuram sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43?che alza il baricentro di gioco.41? Lautaro Martinez con il destro a giro sfiora il raddoppio.39? Gooooooooooool,, con l’esterno destro mette in rete,0-1.37? Osman fermato prima del tiro dalla difesa nerazzurro.35? Acerbi con il sinistro non riesce a dare forza da buona posizione.33?che si gioca su ottimi ritmi.31? Bueno prova il cross, ribattuto dalla difesa nerazzurro.29? Al volo Dumfries manda alto il pallone.27? Asllani non riesce a prendere il comando del centrocampo.25? Pericolosocon i suoi movimenti con la mezzaluna, per evitare il fuorigioco.23?per Martinez che non ne approfitta.21? Osman di destro impegna Martinez.19?che non riesce ad arrivare lungo a sinistra.17? Problemi per Osman ma che dovrebbe continuare a giocare.