Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35che soffre ad inizio partita per il nuovo modulo con Acerbi alto, ma poi rimette tutto in sesto con la rete del solito Thuram.A tra poco per il secondo!45?il0-1.43?che alza il baricentro di gioco.41? Lautaro Martinez con il destro a giro sfiora il raddoppio.39? Gooooooooooool, Thuram, con l’esterno destro mette in rete,0-1.37? Osman fermato prima del tiro dalla difesa nerazzurro.35? Acerbi con il sinistro non riesce a dare forza da buona posizione.33? Partita che si gioca su ottimi ritmi.31? Bueno prova il cross, ribattuto dalla difesa nerazzurro.29? Al volo Dumfries manda alto il pallone.27? Asllani non riesce a prendere il comando del centrocampo.25? Pericoloso Thuram con i suoi movimenti con la mezzaluna, per evitare il fuorigioco.