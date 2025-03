Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-0, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: occasione per Osman!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Beelen che ferma Lautaro Martinez in corsa.5? Sinistro diche spaventa Martinez.3? Cross di Dumfries che finisce largo, troppo forte il pallone in mezzo.1? Inizia la partita!18.42già nel tunnel d’ingresso degli spogliatoi, tutto pronto per la partita.18.38 Marotta a Sky: “e Milan meritano di avere uno stadio all’avanguardia“.18.34 Il tecnico dell’prima del fischio d’inizio: “Non sarà una partita semplice. Bastoni giocherà più largo rispetto al solito, ma in alcuni momenti difenderemo a quattro e non avrà problemi. Ilin casa gioca in modo molto intenso. Dovremo essere bravi in avvio e rispondere alla loro intensità“. Su Sky.18.31 Moltissime assenze in tutti i reparti (addirittura 11) tra gli olandesi, che in fase offensiva ripartono dal tridente con Hadj Moussa eai fianchi di Carranza.