Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-0, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: inizia la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?la!18.42già nel tunnel d’ingresso degli spogliatoi, tutto pronto per la.18.38 Marotta a Sky: “e Milan meritano di avere uno stadio all’avanguardia“.18.34 Il tecnico dell’prima del fischio d’inizio: “Non sarà unasemplice. Bastoni giocherà più largo rispetto al solito, ma in alcuni momenti difenderemo a quattro e non avrà problemi. Ilin casa gioca in modo molto intenso. Dovremo essere bravi in avvio e rispondere alla loro intensità“. Su Sky.18.31 Moltissime assenze in tutti i reparti (addirittura 11) tra gli olandesi, che in fase offensiva ripartono dal tridente con Hadj Moussa e Osman ai fianchi di Carranza. Paixao arretra in mediana dove torna Moder, dietro cambiano i terzini con Mitchell e Bueno.