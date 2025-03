Oasport.it - LIVE Budowlani Lodz-Scandicci, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta ostica in Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per l’andata dei quarti di finale diditrae Savino del Bene. La formazione toscana “vede” la sua prima Final Four di, ma prima deve superare un ostacolo tutt’altro che semplice come la squadra polacca del, che contenderà da domani il posto nel torneo finale della coppa più prestigiosa. Un quarto di finale che vede le toscane favorite ma che nasconde qualche insidia per la formazione di Gaspari.Innanzitutto, la Savino del Bene dovrà voltare in fretta pagina rispetto alle ultime due giornate di campionato, quando ha dilapidato un vantaggio importante su Milano nella corsa al secondo posto e, soprattutto, sulla brutta prova di sabato scorso contro Novara che, pur non avendo più nulla da chiedere alla sua regular season, ha battuto le toscane, permettendo il sorpasso di Milano nella corsa alla seconda piazza.