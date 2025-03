Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: Giacomel cerca conferme

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellauomini di, si apre così la terza e ultima parte di Coppa del Mondo di2024-2025 per quanto riguarda il settore maschile. Si deve ancora assegnare la Sfera di Cristallo!Dove eravamo rimasti? Sturla Holm Lægreid ha messo sci e carabina in spalla a fine gennaio dopo la tappa di Anterselva con un bottino di 48 punti di margine sul connazionale e amico Johannes Thingnes Bø. Quando quest’ultimo ha riferito che avrebbe appeso gli sci e la carabina al chiodo, il compagno di squadra non ha nascosto le lacrime. Adesso, si tratta di capire chi dei due porterà a casa la Coppa del Mondo generale.Tommasoè entrato ormai in un’altra dimensione. La tappa pre-Mondiali di Anterselva e le 4 gare a Lenzerheide compreso l’argento nella 20km hanno fatto sì che il trentino acquisisse ancora più fiducia nei propri mezzi.