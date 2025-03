Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter Primavera 1-1: si va ai rigori!

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 16 dall’FCCampus didi Baviera.3-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP2 RUGER SEGNA.2 SEGNA SPINACCE!1 SEGNA SADAT.1 SEGNA BERENBRUCH!Tira prima l’nella lotteria dei calci di rigore.90’+6 SI VA AI CALCI DI RIGORE.90’+5 TRAVERSA DI BERENBRUCH!!!In mischia su sviluppi di calci di punizione ancora Christos Alexiou in Europa colpisce. Con il sinistro segna il gol del pari!90’+4 ALEXIOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!90’+1 Esce Cocchi, entra Maye.90? Sei minuti di recupero.