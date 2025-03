Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter Primavera 1-0: Topalovic sbaglia rigore!

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri nonancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 16 dall’FCCampus didi Baviera.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP65? Fuori, Re Cecconi e Mosconi, dentro Venturini, Garonetti e Zouin.65? Pasticcia Alexiou in area di, Karl sfiora la rete!63?IL!62? CALCIO DIPER L’GUADAGNATO DA DE PIERI!!!59? Tiro sbilenco di Zanchetta al volo da fuori area, palla alle stelle!55? Tre cambi per il: esce Della Rovere per Sadat, entra anche Scott per Richter. Infine fuori Unsold per Nasrawe.