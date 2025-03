Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter Primavera 1-0: fine primo tempo sotto…

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 16 dall’FCCampus didi Baviera.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPL’chiude ilcontro ilin svantaggio. Decide il gol di Chavez, o meglio la clamorosa papera di Calligaris sulla conclusione da 20 metri del centrocampista avversario.45’+2 FINISCE IL!45? Due minuti di recupero.44? Anche Re Cecconi prende il giallo.43? Due minuti ci mette Ruger per prendere il cartellino giallo.42? Unsold riceve l’ammonizione.41? Fuori Bergner, dentro Ruger.