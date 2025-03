Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter Primavera 1-0: Chavez segna, papera Calligaris

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 16 dall’FCCampus didi Baviera.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPdi sinistro da 20 metri tira centralmente,perde il pallone tra le mani e lo lascia andare in rete nonostante la facilità dell’vento.21? GOL DELDISUL TIRO DI!19? UNSOLD SALVA L’! L’attaccante delcon il piatto sinistro manda alto un pallone facile da mandare in rete.17? SPINACCE SI RITROVA DAVANTI ALLA PORTA, LO SCATTO PROFONDO VIENE COMUNQUE PUNITO DALL’ARBITRO! FUORIGIOCO.