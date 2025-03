Lanazione.it - Litiga in strada con due ragazzi e tira fuori una pistola, panico tra i passanti

Levanto, 5 marzo 2025 – Un trentatreenne di origine russa, residente a Levanto, è stato denunciato dai carabinieri levantesi, per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo dopo aver avuto un diverbio con due, per motivi legati alla circolazionele in via Toso, ha estratto unadel tipo semiautomatica, poi rivelatasi essere una riproduzione giocattolo dellaBeretta modello 92/FS alla quale era stato tolto il tappo rosso, minacciando i due automobilisti e creando, allo stesso tempo, iltra i presenti. Dopo qualche minuto di ricerca nelle vie cittadine, i militari hanno rintracciato il soggetto che, dopo esser stato sottoposto a perquisizione, estesa anche all’abitazione, è stato trovato in possesso della citata, completa di caricatore con alcuni colpi a salve, nonché di altre due pistole giocattolo senza tappo rosso.