Anteprima24.it - L’Italia piange Bruno Pizzul, icona del giornalismo: “è stato tutto molto bello”, l’affetto sui social

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento questa notta all’ospedale di Gorizia, per anni commentatore delle gare della Nazionale fino al 2002. Il giornalista era nato a l’8 marzo 1938 a Cormons, in provincia di Udine, e per 16 anni ha raccontato le partite delcon garbo e professionalità. Tante le sue frasi iconiche, da “” a “ed è goooooooool“, sempre entrando in punta di piedi nelle case degli appassionati di calcio. Sua la voce nella terribile notte dell’Heysel nella finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. Le esultanze alle reti di Baggio e Schillaci ai Mondiali del 1990, in modo particolare, resteranno per sempre nell’immaginario collettivo come un simbolo di un bella Italia capace di emozionarsi in maniera genuina alle sue telecronache che hanno fatto la storia della maglia Azzurra.