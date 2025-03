361magazine.com - L’Isola dei Famosi, ex fidanzati ed ex gieffini nel cast? Spunta un rumors

dei, exprenderanno parte alalla nuova edizione? Cosa emerge dall’indiscrezionedei, eranoed erano al Grande Fratello. Una ex coppia nonchè expotrebbero far parte della prossima edizione? Il reality show tornerà su Canale 5 tra maggio e giugno, non emergono ancora dettagli né sulla conduzione né sule sui due opinionisti. Il reality show sta studiando e contattando i futuri concorrenti che tra pochi mesi potrebbero sbarcare in Honduras.Leggi anche Grande Fratello, Mariavittoria svela il piano di un gieffino e sbotta: “Tu hai cavalcato un’onda”Cosa emerge dall’ultima indiscrezioneStando agli ultimila conduzione potrebbe essere affidata a Veronica Gentili. I due opinionisti potrebbero essere Dario Maltese e Valdimir Luxuria o addiriturra Simona Ventura come unica opinionista.