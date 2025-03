Ilrestodelcarlino.it - L’Ippodromo tutto nuovo. Studentato, partiti i lavori. Oltre un anno di cantiere

FERRARAIl sogno di avere unoin più, concento posti letto, inizia a diventare realtà. Sono infattil’altro giorno i primifinalizzati al restauro delCesare Fiaschi che, stando al piano finanziato da Ministero, Comune e Regione, dovrebbe trasformarsi in unoa disposizione dei tantissimi fuorisede che ogniscelgono Unife. Il progetto di restauro riguarda il corpo centrale, che ospiterà alloggi e biblioteca, e due scuderie, di cui una ad uso sala conferenze e caffetteria e l’altra destinata esclusivamente ad alloggi. Tali funzioni si integrano a quelle già presenti nel lotto (piscina, palestra e associazionismo). L’intervento comporta non solo la trasformazione di un fabbricato in disuso, ma si connota anche per la sua utilità alla comunità locale.