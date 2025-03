Internews24.com - Lippi sicuro: «Scudetto? Non mi stupirei se tornasse in gioco pure la Juve»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato della lotta: le sue dichiarazioniMarcello, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla lottain una luna intervista ai microfoni della Repubblica, dichiarando che secondo lui non ci sono solo Inter e Napoli ma anche lantus.LE PAROLE DI MARCELLO- «Spengo solo se una delle due squadre non può più essere raggiunta. Gli allenatori mi sembrano più preparati rispetto alla mia generazione, e c’è anche un maggiore equilibrio, sono sparite le squadre materasso. Lo? Non miseinla. All’ex ct viene chiesto chi sceglierebbe tra i campioni che ha allenato. E’ l’occasione per smentire i dissidi del passato con Roberto Baggio.