Ilnapolista.it - Lippi: «La mia Juve non aveva l’ossessione della tattica che oggi ha contagiato tutti»

Maurizio Crosetti ha intervistato Marcelloper Repubblica. Ogni presentazione sarebbe superflua. Di seguito alcuni passaggichiacchierata.Leggi anche:: «Allegri è l’allenatore che più ricorda me stesso. Ancelotti il più grande degli ultimi vent’anni»: «Allenare gli azzurri e? un po’ come fare il PresidenteRepubblica: sei di»Ad aprile, insieme allo scafo da rimettere in acqua se fa bel tempo, saranno 77 anni. «I ricordi sono tanti e non li mando via, anche perche? sono quasifelici. Pero? non rivorrei niente indietro, dal momento che ho avuto tutto. Ho avuto la vita migliore del mondo, il mio tempo va bene cosi?». Anche se e? diventato piu? lento, questo tempo, e piu? fragile. «A volte i giorni sono un problema, specialmente i pomeriggi d’inverno cosi? lunghi.