Ilrestodelcarlino.it - Lions, chiamata a raccolta degli studenti per la pace

Una riflessione per un mondo più sereno, per costruire lacon la forza dei giovani. IlClub di Fermo – Porto San Giorgio, in collaborazione con i cinque Istituti Comprensivi della provincia di Fermo, ha partecipato al progetto Poster dellasenza limiti. Un’iniziativa che ha visto l’adesione entusiastica di oltre mille, appartenenti a circa 50 classi provenienti dai Comuni di Fermo, Montegranaro, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. L’obiettivo era quello di sensibilizzare i giovani alla riflessione sulla, sulla tolleranza e sulla comprensione reciproca tra i popoli, valori universali fondamentali per il nostro futuro comune. I ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, sono stati invitati a esprimere in maniera creativa la loro visione del mondo, tramite disegni ed elaborati che sono stati poi selezionati e condivisi con le comunità scolastiche e locali.