L'Inter è l'unica squadra italiana rimasta in Champions e tra poco gioca contro il Feyenoord

Dopo i playoff èsolo l'tra le squadre italiane inLeague e alle 18.45 scende in campoil, che ha appena eliminato il Milan. Anche se gli olandesi, restano una formazione tecnicamente modesta, che in campionato sta trovando grosse difficoltà, l'deve mettercela tutta., dove vedere subito (anche gratis) in streaming la super sfida diAttenzione: la sfida trasarà visibile sulla piattaforma video di Amazon oggi alle 18.45, non alle 21. Anche quest'anno Prime Video continua infatti a trasmettere in esclusiva il principale match del mercoledì diLeague: in pratica, gli utenti già abbonati alla piattaforma - che oltre alle dirette dipropone programmi, film e serie tv (tra cui anche tutte le stagioni di The Boys, la saga de Il Signore degli Anelli - Gli anelli del potere e Citadel) - potranno oggi vedere la partita in HD semplicemente accedendo all'homepage del servizio.