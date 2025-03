Gqitalia.it - L'Inter è l'unica squadra italiana rimasta in Champions e oggi gioca contro il Feyenoord

Dopo aver fatto da spettatori alle sfide dei playoff, per Inzaghi&Co è arrivato il momento di rituffarsi incon l'andata degli ottavi di finale. L'scende in campo alle 18.45 diil, che ha appena eliminato i rossoneri, sconfitti 1-0 a Rotterdam e incapaci di andare oltre l'1-1 a San Siro. Gli olandesi, però, restano una formazione tecnicamente modesta, che anche in campionato sta trovando grosse difficoltà (ha pareggiato 0-0 nell'ultima giornata, in classifica è quarta a 16 punti dalla vetta), tanto che l'parte come favorita., dove vedere stasera (anche gratis) in streaming la super sfida diSarà possibile vedere la sfida train esclusiva sulla piattaforma video di Amazonalle 18.