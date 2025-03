Ilfoglio.it - L'intelligenza artificiale può aiutare la ricerca scientifica, Google sviluppa AI co-scientist

hato AI co-, un sistema diprogettato per affiancare itori nella formulazione di ipotesi scientifiche e nella pianificazione di esperimenti. L’idea è quella di velocizzare il processo di scoperta, riducendo il tempo necessario per passare dai dati alle ipotesi testabili. Non si tratta di un semplice strumento di analisi automatizzata, ma di un sistema capace di simulare alcuni aspetti del metodo scientifico: genera ipotesi, le esamina criticamente e ne propone versioni raffinate, ottimizzando il percorso della. Il modello su cui si basa AI co-è Gemini 2.0, organizzato in un’architettura multi-agente. Funziona così: un agente genera ipotesi a partire dai dati disponibili, un altro le sottopone a revisione critica, individuando incongruenze e punti deboli, mentre un terzo le classifica in base alla loro plausibilità e rilevanza