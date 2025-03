Panorama.it - L'industria europea si sta sgonfiando. Cosa può succedere ora?

L’Unionee l’euro sono stati un buon affare? La domanda è lecita all’indomani delle elezioni tedesche e alla luce dei dati che testimoniano una caduta verticale della capacità produttiva dell’eurozona. Nel 2024 è scesa del 2 per cento rispetto al 2023. Negli ultimi cinque anni - dal 2019 a oggi - la Germania ha perso il 9,3 per cento, la Francia il 5 e l’Italia il 3,5 per cento. Stando al nostro Paese e alla stagione delle privatizzazioni nel 1992-94 che è crollata la produzionele e con l’avvio dell’euro l’economia italiana si è praticamente fermata. Notava in uno studio di un paio di anni fa Tommaso Monacelli dell’Università Bocconi che «in termini cumulati, a partire dal 1990 fino al 2022, l’economia italiana è cresciuta, su base pro capite, di soli 19 punti percentuali, mentre la media della zona euro è cresciuta di 46 punti percentuali».