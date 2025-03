Lanazione.it - L’incanto senza tempo delle Crete. Un viaggio tra passato e presente

Leggi su Lanazione.it

La bellezzasenesi e la storia del lavoro mezzadrile che ha plasmato questo territorio saranno i protagonisti della mostra ‘Incanto e fatica nellesenesi’, in programma a Serre di Rapolano dal 14 marzo al 6 gennaio 2026 unendo pittura, scultura, fotografia e installazioni video. L’esposizione animerà due luoghi simbolo del borgo: il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, testimonianza storica di unaantiche fattorie fortificate appartenenti fin dal XIV secolo all’Ospedale senese Santa Maria della Scala come luogo di conservazione del raccolto agricolo, e il cinema teatro ‘Giuseppe Verdi’, storico luogo di ritrovo e socializzazione per i cavatori di travertino. Il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio accoglierà una collezione di 40 dipinti provenienti dalle collezioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Pinacoteca Nazionale di Siena.