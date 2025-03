Fanpage.it - L’impressionante dieta di Vespa velutina preoccupa gli scienziati: divora oltre 1.400 specie diverse

Leggi su Fanpage.it

Un nuovo studio sulladi, laaliena invasiva arrivata in Europa dall'Asia,gli. Questo instancabile predatore non mangia solo api domestiche, ma1.400, tra cui bombi, coleotteri, farfalle e perfino ragni. La sua diffusione potrebbe mettere in serio pericolo biodiversità ed ecosistemi europei.