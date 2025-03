Liberoquotidiano.it - L'impensabile richiesta di Eleonora Giorgi prima di morire: cosa ha voluto mangiare

Leggi su Liberoquotidiano.it

La scomparsa di, 71 anni, oltre a quella più recente di Bruno Pizzul, 87, hanno reso la settimana degli italiani più triste. Con molto orgoglio è stata vissuta la delicatezza e la forza con cui laha affrontato nell'ultimo anno e mezzo la sua malattia, un tumore al pancreas, che l'ha costretta all'ultimo ricovero, nella clinica Paideia di Roma, consapevole che avrebbe dovuto lasciare presto questa Terra. Dopo i primi momenti di lutto e silenzio, a parlare con il Corriere della Sera è Andrea Rizzoli, primogenito dell'attrice, nato dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli: “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all'ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell'altra.