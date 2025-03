Ilgiorno.it - L’ignobile colpo a PizzAut (con danni per 7mila euro), Nico Acampora: “Venite a mangiare a Cassina de’ Pecchi, non lasciateci soli”

de’(Milano), 5 marzo 2025 – Dopo l’amarezza e la rabbia, è il momento della conta dei. Che ammontano a, a cui devono essere aggiunti i due computer trafugati dai malviventi. È serio il bilancio delmesso a segno questa notte aidiil primo ristorante gestito da ragazzi autistici inaugurato ade(Milano) nel dall'allora presidente del Senato Elisabetta Casellati.DE- 05-03-2025 - FURTO DALA PIZZERIA GESTITA DA RAGAZZI AUTISTICI - CARABINIERI SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI L’appello "Lollo, ragazzo Autistico: 'quelli che vengono daa spaccare tutto.non sono normali'", ha scritto sui social, fondatore diche a tutti coloro che si stanno offrendo per contribuire a ripagare i, ha fatto "un'altra proposta:, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro.