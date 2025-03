Quotidiano.net - L’iceberg A23 si è arenato a più di 70 chilometri dall’isola della Georgia del Sud. Salvi uccelli marini, pinguini e foche

Roma, 5 marzo 2025 - L'iceberg A23a, il più grande e antico a solcare i mari, il primo marzo si èa più di 70dall'isola di South, ha reso noto la British Antarctic Survey (BAS). Una buona notizia per la fauna selvaticaremota isola antartica, zona di riproduzione di, leoni. A23a, un'enorme blocco di ghiaccio di 3.360quadrati, si era staccato dalla piattaforma antartica nel 1986. Nel 2020, dopo essere rimasto bloccato dal fondale per 30 anni, si era liberato iniziando un lento viaggio verso Nord sospinto dalle forze oceaniche. Ma sul suo tragitto c'è l'isoladel Sud, che ospita le 'nursery' di molte specie. Gli esperti avevano lanciato l'allarme: in caso di impatto, o arenandosi nelle acque basse in prossimitàriva, i grandi blocchi di ghiaccio avrebbero potuto rendere difficile, se non impossibile, l'accesso all'Oceano da parte degli animali dell'isola.