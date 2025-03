Anteprima24.it - Liberi dal servizio, Agenti irpini arrestano borseggiatrice a Torino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSonoi due Carabinieri che,dal, hanno arrestato unain pieno centro a, in via Cernaia, alla fine di febbraio.Padre e figlio, entrambi militari dell’Arma, si trovavano in vacanza nel capoluogo piemontese con i propri familiari quando si sono resi protagonisti di un intervento decisivo.Il padre, Maresciallo dei Carabinieri, è comandante della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, mentre il figlio, arruolato da circa un anno, prestapresso una Stazione dell’Arma in provincia di Cuneo.Mentre percorrevano via Cernaia a bordo della loro autovettura, hanno notato una coppia di anziani in difficoltà: una donna, con destrezza, aveva appena sottratto il telefono cellulare alla signora. Senza esitazione, entrambi sono scesi dal veicolo e hanno bloccato la presunta, una 38enne di origini marocchine, residente ae già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi.