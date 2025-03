Iodonna.it - Liberamente ispirato all'infanzia e all'adolescenza del regista, l'ultimo film di Steven Spielberg ha come protagonista l'esordiente Gabriel LaBelle. Sua madre è Michelle Williams e c'è anche David Lynch

In onda questa sera alle 21.30 in prima tv su Rai 1, The Fabelmans è l’diretto da, con protagonisti Paul Dano,e il giovaneagli anni della sua, è ilpiù intenso e personale di: un romanzo di formazione in cui la scoperta dell’amore per il cinema ha una parte centrale. “The Fabelmans” di– Il trailer ufficiale X Leggi› “The Fabelmans” di: la recensione di Paolo Mereghetti The Fabelmans, la trama deldisu Rai 1Ambientato negli anni 50 a Cincinnati, ilha perSamuel “Sammy” Fabelman (Mateo Zoryan Francis-DeFord da bambino,da adolescente).