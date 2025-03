Libera, focus sulle pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dell’anniversario della legge n. 109/96 per ilpubblico edeiha censito le esperienze didei. Il report 2025 “Raccontiamo il bene. Ledidei” con i dati della Campania suddivisi per provincia, le esperienze e le proposte sarà presentato govedì 6 marzo ore 10,30 presso la biblioteca Annalisa Durante di Napoli (via Vicaria Vecchia, 23).Sono previsti i saluti dell’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu. Seguiranno gli interventi del referente diCampania, Mariano Di Palma, del responsabile deidiCampania, Riccardo Falcone, dell’assessore alla Legalità della Regione Campania, Mario Morcone, della dirigente dell’ufficio di Napoli dell’Agenzia nazionale, Daniela Lombardi, del presidente di fondazione Polis, don Tonino Palmese.