Unlimitednews.it - L’IA spinge il Pil ma 6 mln di posti di lavoro sono a rischio

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – L’Intelligenza artificialerà il Prodotto interno lordo italiano fino a 38 miliardi, con una crescita al 2035 dell’1,8%; ma 6 milioni di lavoratorisostituzione, mentre altri 9 milioni potrebbero vedereintegrarsi con le loro mansioni. E’ un conto economico in chiaroscuro quello che emerge da “Intelligenza artificiale e persone: chi servirà chi?”, focus presentato da Censis e Confcooperative secondo il quale le professioni più esposte alla sostituzionequelle intellettuali automatizzabili come contabili e tecnici bancari, mentre le professioni ad alta complementarità includono avvocati, magistrati e dirigenti. Il grado di “” cresce con l’aumentare del livello di istruzione, come dimostra il dato secondo cui nella classe dei lavoratori a bassosolo il 3% possiede una laurea.