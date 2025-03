Tuttivip.it - “L’ha visto con lei ed è nera”. Grande Fratello, Helena ha scoperto Javier: finisce male

Leggi su Tuttivip.it

La tensione nella casa delcontinua a salire, e questa volta i protagonisti di una dinamica infuocata sono statiMartinez, Zeudi Di Palma ePrestes. Durante una cena apparentemente tranquilla, un episodio di complicità tra il pallavolista argentino e l’ex Miss Italia ha scatenato la reazione contrariata della modella brasiliana, gendo un acceso dibattito anche sui social.Tutto è iniziato con un gioco innocente trae Zeudi: i due, tra sorrisi e battute, hanno cominciato a scherzare lanciandosi un fazzoletto e coinvolgendosi in un piccolo battibecco giocoso, con tanto di prese per le mani. Il momento, apparentemente innocuo, non è però sfuggito all’attenzione diPrestes, che ha assistito alla scena con un’espressione sempre più scura.La modella ha tentato più volte di attirare l’attenzione del fidanzato, senza però ottenere alcun riscontro.