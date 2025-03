L’ha chiesto alla famiglia Eleonora Giorgi sarà cremata dove spargeranno le sue ceneri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari,, indimenticabile volto del cinema italiano. Ricoverata nella clinica Paideia di Roma, l’attrice ha affrontato gli ultimi giorni con la stessa ironia chesempre contraddistinta, sostenuta dall’amore dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.La camera ardente si è svolta in forma privata, mentre oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 16, amici, colleghi e fan si riuniranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per il funerale. Tra coloro che hanno voluto renderle omaggio, anche Carlo Verdone, che le ha dedicato un commovente messaggio sui social, ricordandola con affetto e gratitudine.Leggi anche:, dolore e lacrimecamera ardente: la decisione dellasaranno sparse leNonostante la malattia,non ha mai perso il suo spirito giocoso.