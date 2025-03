Zonawrestling.net - L’Ex TNA e ROH Kenny King debutta in Italia a Maggio

pluricampione TNA e ROHdebutterà in.L’atleta di Orlando, classe 1982, due volte TNA X Division Champion e 3 volte ROH World Tag Team Champion debutterà per la prima volta sui ringni il 4a PWR Roman Rumble della Pro Wrestling Roma.Una Rumble che promette scintilleLo Show della federazione non promette essere interessante solo per il debutto di, ma anche per la Roman Rumble in programma nel Main Event e i suoi protagonisti.Karim Brigante, attuale PWR Heavyweight Champion, infatti lotterà nella Rumble e metterà in palio la cintura durante la stessa; fra gli altri partecipanti annunciati finora, Fabio Ferrari, Adriano, Luke Astaroth, Flowey Queen, Omar Prince, Cristian Gladio e Uragano Nero.Lo Show sarà alla Stazione Birra, Via Placanica, 155, Biglietti Online QUI.