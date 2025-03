Ilgiorno.it - L’ex bidello ucciso con tre spari in testa, tutte le prove contro la figlia Rosa: “Disoccupata, il padre figura possessiva di cui sbarazzarsi”

Suzzara (Mantova) - Unritenuto troppo possessivo di cui liberarsi al più presto, anche per diventarne l'unica erede nonostante la presenza di altri tre fratelli. Secondo gli investigatori ci stava pensando da tempoCapuano, 46 anni,. E la mattina dello scorso 23 dicembre avrebbe messo in atto il suo piano econ tre colpi di pistola alla nuca ilFrancesco, 79 anni, mentre si trovava al posto di guida della sua auto, nel box del garage condominiale del palazzo di via Biolcheria a Suzzara, grosso centro industriale del basso mantovano. Per più di due mesi la sua versione ha retto: lei, come aveva raccontato, si era allontanata momentaneamente dal garage con ilin auto per poi ritornare qualche minuto dopo e trovarlo cadavere. Questa mattina, 5 marzo, c'è stata la svolta delle indagini che comunque, non sono ancora finite.