Nerdpool.it - Leviathan Labs presenta LOCUST – ULTIMATE COLLECTION

Leggi su Nerdpool.it

è orgogliosa di annunciare l’uscita di LOCUST –, l’edizione integrale che raccoglie i due volumi della saga apocalittica che ha infestato le menti dei lettori con il suo incubo post-pandemico.La storia segue Max, un uomo che tenta di sopravvivere in un mondo in cui gli esseri umani si trasformano in locuste fameliche, divorando tutto ciò che incontrano. Ma il vero orrore non sono solo le creature: mentre la civiltà sprofonda nel caos, anche l’umanità si rivela sempre più crudele, sempre più bestiale.In un viaggio tra il passato e un presente devastato, Max combatte per portare in salvo sua madre e la piccola Stella, in una disperata corsa verso la sopravvivenza. o qualcosa che le somigli. E in mezzo a tutto questo orrore, ci saranno anche momenti di dolcezza struggente, attimi di speranza che brillano come scintille nell’oscurità.