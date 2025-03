Amica.it - L’evento che ha messo insieme Charlotte Casiraghi e Gigi Hadid: il “Met Gala” di Parigi

Il Grand Dîner du Louvre ha riunito auna serie di celebrità di spicco della moda e del cinema. Ribattezzato come la “versione europea” del Met Gala, l’evento ha visto un red carpet ricco di look iconici.Qualche esempio?ha catturato l’attenzione con un abito di Moschino impreziosito da dettagli metallici, la rapper e cantante Doechii ha brillato in un vestito Valentino Haute Couture e Kelly Rutherford ha optato per una mise total white di Vetements. Carla Bruni ha indossato una creazione di John Galliano dell’A/I 1995, mentre Keira Knightley ha scelto un abito chic firmato Chanel. Nel video di Amica.it, si scoprono le mise di Naomi Campbell,, Laetitia Casta, Barbara Palvin e moltre altre. GUARDA LE FOTOFront row: le star alle sfilate e agli eventi della Paris Fashion Week 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’evento che ha: il “Met Gala” diAmica.