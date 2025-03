Ilfoglio.it - L'Europeo Massimo Fini: "Meloni scelga la Ue, serve un esercito come diceva Merkel. Trump è volgare"

Leggi su Ilfoglio.it

“Non sarò suddito mai. Non sarò suddito di, non sarò suddito di Musk, non sarò mai suddito di questi satrapi tecnologici. Grazie ami è simpatico Zelensky”.con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti