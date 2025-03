Formiche.net - L’Europa tenta un nuovo colpo di mano sugli asset russi

Le immagini della storica lite tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, sono ancora vive negli occhi dei cronisti di tutto il mondo. Emanda ancora un altro segnale, di direzione opposta agli Stati Uniti: laa va ancora colpita, perché l’unica vittima della guerra scatenata da Mosca, è l’Ucraina. Nei giorni scorsi Formiche.net ha raccontato di come laa abbiato di mettere sul piatto di un eventuale negoziato con l’Ucraina, la possibilità di utilizzare parte dei beni del Cremlino messi sotto chiave dal, circa 200 miliardi, per finanziare la ricostruzione delle zone teatro di guerra.Ma ora, nelle stesse ore in cui Kyivdi ricucire lo strappo con Washington, ecco cheuna nuova spallata. Come? Immaginando un salto di qualità, dal sequestro deglial vero e proprio esproprio, dopo lo stop di Trump agli aiuti militari all’Ucraina.