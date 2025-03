Linkiesta.it - L’Europa avrà un piano per una pace solida e duratura per l’Ucraina, ha detto Macron

«La minaccia russa è qui, colpisce i Paesi europei e colpisce anche noi». Nel suo discorso alla nazione Emmanuelsi rivolge formalmente ai cittadini francesi ma indirettamente parla anche al resto d’Europa. Le sue parole sono una sveglia da parte di chi ha capito che il futuro delnon può essere deciso dalla Russia o dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il presidente francese ha ricordato che «la guerra in Ucraina dura ormai da più di tre anni. Fin dal primo giorno abbiamo deciso di sosteneree di sanzionare la Russia. E ce la siamo cavata bene. Perché non è solo il popolo ucraino a lottare coraggiosamente per la propria libertà, ma anche la nostra sicurezza è minacciata. Lanon può più essere garantita nel nostro continente».Nell’introduzione al suo discorso,si è mostrato comprensivo sul fatto che i francesi siano «legittimamente preoccupati» per la situazione internazionale, tra la guerra in Ucraina che «continua con la stessa intensità», gli Stati Uniti che «sostengono menoe lasciano dubbi su cosa succederà dopo» e che «intendono imporre tariffe doganali sui prodotti provenienti dal».