Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "te l'avevano accomodata bene". Giovanni, dopo la Ghigliottina si scatena l'inferno

"Se non ha indovinato stasera che era facilissima non indovinerà mai!". A L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il giudizio dei telespettatori è pressoché unanime: per, che ha superato Marika arrivando alla, era un'occasione d'oro per portarsi a casa il gruzzoletto. Sprecata. Il campione si qualifica alla temuta prova finale con 150mila euro in ballo, che diventano poco più di 18mila a causa degli errori. Le cinque parole da collegare sono "Dare", "Via", "Scuola", "Persona" e "Linea". Sui social, sila corsa alla risposta giusta ed è un plebiscito: "Dare retta; Sulla retta via; La retta della scuola; Una persona retta; In linea retta". Insomma, tutti dicono "Retta" tranne, che prova con "Traguardo", ahilui sbagliando.