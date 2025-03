Ilgiorno.it - Leonardo Caffo, il filosofo condannato: “Pigmalione moderno, atteggiamento patriarcale”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 5 marzo 2025 – Un rapporto nel segno della vessazione. Morale, ma anche fisica. Ovviamente squilibrato, con una parte – l’uomo – a schiacciare sotto il peso dell’oppressione l’altra, la donna. Sono state rese note le motivazioni della sentenza che, nel dicembre dell’anno scorso, ha portato alla condanna delantispecistaper maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti dell’ex fidanzata. Il tribunale di Milano, in primo grado, ha assegnato al cattedratico una pena di 4 anni di carcere. Le motivazioni Sono estremamente duri i contorni del ritratto tratteggiato dal giudice estensore nelle motivazioni della sentenza., si legge, è un “" con un "comportamento che denota sempre una volontà manipolatoria" ma anche basato su "schemi patriarcali del tutto inaccettabili" che hanno determinato "reiterati e costanti" atteggiamenti "mortificanti e vessatori tesi a 'emendare' i difetti" della ex compagna, e che "diverse volte" sono sfociati in "violenza (.