Secoloditalia.it - L’Eliseo smentisce la visita alla Casa Bianca: nuova gaffe di Macron alla ricerca della Grandeur perduta

Forse sì, chissà, anzi no. Risolto l’imbarazzante giallo su una presuntadi Emmanuel, annunciata dal governo francese e smentita dopo qualche ore dal. “Non è prevista alcunadel presidente francese a Washington”. Voilà. Sarebbe stata la seconda in pochi giorni, monsieur le president ha incontrato Donald Trump lo scorso 24 febbraio atteggiandosi a grande ambasciatore europeo nei negoziati in salita sull’Ucraina. Una mossa coerente con l’iperattivismo del presidente francesevittima del suo iperattivismo in giro per il mondoMa il bilaterale a Washington, in occasione del G7 da remoto, non è stato proprio un capolavoro di diplomazia. Andato per convincere il presidente Usa a più miti consigli,si è ritrovato ad assistere, spiazzato, alle sperticate lodi del leader tycoon nei confrontipremier Meloni.