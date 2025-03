Metropolitanmagazine.it - LEGO rende omaggio alla bellezza di Roma con il nuovo set “Fontana di Trevi” e una performance di Edoardo Leo

Sin da quando, nel 1932, Ole Kirk Kristiansen ha fondato TheGroup, noto graficamente come, i suoi celebri mattoncini hanno riempito l’infanzia di generazioni e generazioni di bambini sparsi in tutto il mondo. Oggi pomeriggio, l’azienda ha presentato ailsetdi, appartenenteserie® Architecture. Composto da 1880 pezzi, il modelloal monumento barocco simbolo della Città Eterna, grazie a una fedele riproduzione della facciata di Palazzo Poli e delle sue sculture.Per l’occasione, Piazzasi è trasformata in un palcoscenico, per un evento reso possibile dcollaborazione tra il brand danese e le istituzioni capitoline, che hanno unito le forze per celebrare l’Urbe nell’anno del Giubileo, facendo convergere arte, storia e impegno sociale.