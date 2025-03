Ilgiorno.it - Legnano, la Polizia locale fuori dalle scuole: denunciato uno spacciatore e un 17enne senza patente alla guida di un’auto

(Milano), 5 marzo 2025 – Pattuglie delladidella città per contrastare l’attività di spaccio. L’ultima operazione programmata dal comando di corso Magenta è andata in scena martedì mattina, 4 marzo, e ha visto coinvolti decine di agenti sia in divisa sia in borghese nella zona dell’Oltrestazione e nella zona del centro. Nel mirino condotte e reati fra i più diffusi fra i giovani e che creano maggiorerme sociale: spaccio di droga, microcriminalità, atti vandalici e bullismo. Laconsolida il presidio del territorio concentrandosi sugli istituti scolastici. Il potenziamento di questi controlli rientra nell’ambito del Piano per la Sicurezza del territorio per il 2025, che programma servizi nei pressi degli istituti scolastici in concomitanza con gli orari di uscita degli studenti e nelle aree limitrofe, in particolare giardini e fermate degli autobus.