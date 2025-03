Ilgiorno.it - Legnano, capolinea Movibus spostato a Molino Dorino, indietro non si torna: “Mancano autisti, una decisione che servirà a recuperare efficienza”

(Milano), 5 marzo 2025 – Sulladi spostare in via definitiva ildelle linee extraurbaneda piazza Cadorna a Milano a, in corrispondenza della stazione del metrò, la Tpl – l’Agenzia per il trasporto pubblico locale – non sembrerebbe intenzionata a fare passi. E questo nonostante la levata di scudi del Comune di, dello stesso sindaco Lorenzo Radice e dei pendolari che hanno avviato una raccolta firme per opporsi a un disagio supplementare, nelle loro trasferte di studio o di lavoro sull’asse-Milano. Il provvedimento di arretramento del terminal dovrebbe essere attuato nelle prossime settimane, si parla dunque della primavera, potrebbe trattarsi del mese di aprile, anche se una data ufficiale ancora non c’è. “Verrà ovviamente avviata una campagna informativa nelle settimane precedenti per metterne a conoscenza gli utenti”.