Ilgiorno.it - Legnano, anche il sindaco Radice scende in campo contro lo spostamento del capolinea Movibus a Molino Dorino. Parte la raccolta firme

(Milano), 5 marzo 2025 – Sida unastudiata per coinvolgere i pendolari del territorio, ma questa sarà solo la prima delle iniziative che sarà necessario mettere inper far recedere l’Agenzia di Bacino da una scelta che sembra scontentare tutti, compreso l’operatore. È questo il primo atto che fa seguito all’annuncio dell’Agenzia di Bacino per il trasporto pubblico di “retrocedere” ildel servizio che collegacon Milano, con i mezzi, da Cadorna a: nella prima serata di lunedì, infatti, l’Amministrazione comunale, rappresentata dalLorenzo, dalla vice Anna Pavan e dall’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha incontrato alcuni pendolari utenti del servizio. “Protesta comprensibile” Gli amministratori hanno utilizzato l’occasione per prendere atto delle preoccupazioni sull’arretramento deldel bus Z602, maper ascoltare le loro idee per reagire a una situazione che rappresenterebbe un problema negli spostamenti quotidiani verso il luogo di lavoro e di studio.