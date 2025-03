Lettera43.it - Lega, congresso a Firenze il 5 e 6 aprile con Salvini candidato unico

Rinviato per mesi, il primofederale del Carroccio da quando nel 2017 il partito ha assunto la dicitura ‘perpremier’ si terrà alla Fortezza da Basso diil 5 e 6, come annunciato dal senatore Roberto Calderoli. L’assise è vista da molti come una farsa che Matteoha deciso di mettere in piedi per confermare de facto la leadership del partito, peraltro in caduta libera. Non si tratterà infatti di unelettivo per la nomina del nuovo segretario: il ministro dei Trasporti è allo stato attuale ile non ci si attende che possano emergere competitor. Si tratterà, quindi, di un’assise programmatica.LEGGI ANCHE:, le tre spine nel fianco diin vista delMatteo(Getty Images).spera di sfruttare la scia alle RegionaliIlfederale dellasi terrà nelladel ‘suocero’ Denis Verdini.