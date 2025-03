Cultweb.it - L’edificio più stretto del mondo ha solo 1 metro di larghezza: ecco dov’è e come visitarlo

Nel cuore di Varsavia, in Polonia, si trova uno degli edifici più straordinari al: la Keret House. Questa struttura detiene il primato di essereabitabile piùdel, con unache varia da 92 a 152 centimetri nel punto più ampio. La Keret House si trova tra il numero 22 di Ch?odna Street e il numero 74 di ?elazna Street nel quartiere Wola di Varsavia.è stato progettato dall’architetto polacco Jakub Szcz?sny e completato nel 2012. Il suo nome deriva dal primo residente, lo scrittore israeliano Etgar Keret, che lo ha utilizzatostudio e residenza temporanea. L’obiettivo del progetto era dimostrare che anche gli spazi più ristretti possono essere resi abitabili con soluzioni architettoniche innovative.Etgar Keret nella Keret House (fonte: In your pocket)Com’è fatta Keret House?La struttura si sviluppa su più livelli e presenta ambienti estremamente compatti.