L’economista Stiglitz | Donald Trump è il maestro dell’imbroglio

Joseph, premio Nobel per l’economia nel 2001, dice cheè «il». Il tycoon insieme a Elon Musk ha «calpestato ogni norma relativa al conflitto di interesse». E per questo gli Usa non sono più un alleato affidabile dell’Europa. Anzi: sui dazi «scateneranno una guerra commerciale che nessuno potrà vincere». In un’intervista a Repubblicadice che rispetto al suo ultimo libro «la battaglia si è fatta più difficile. Uno dei punti centrali del mio libro è che la libertà di uno può sopprimere o diminuire quella di un altro. La società deve trovare un equilibrio. Si può arrivare a soluzioni accettabili e a me sembra che la libertà di vivere sia più importante della libertà di comprarsi un kalashnikov o di non portare la mascherina quando scoppiano le pandemie».